Россия заменит электронику стран НАТО на отечественную к 2020 году

К 2020 году Россия заменит на отечественную продукцию всю электронную компонентную базу, которая сейчас поставляется из Евросоюза и государств НАТО. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление гендиректора АО "Росэлектроника" Игоря Козлова.

Имеется в виду критическая элементная база, которая обеспечивает надежность и безопасность работы российских электронных систем, пояснил Козлов.

Гендиректор отметил, что отечественная электроника не идет в ногу с мировыми технологиями из-за того, что хуже организована. В России сложилась такая ситуация, что создается множество разработок, но они устаревают, так и не успев воплотиться в образцах. А если появляются образцы, то не доходит до серийного производства. Эта система, унаследованная российской промышленностью от Советского Союза.