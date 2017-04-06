В Минэкономразвития определили главные задачи Росстата

Повышение качества статистических данных и уровня доверия к ним названы главными задачами Росстата, пишет utro.ru.

После перехода Росстата в ведение Минэкономразвития России его первейшими задачами будут наладить прозрачность публикуемых данных и повысить уровень доверия к статистике ведомства в обществе. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

Также важной задачей он назвал снижение нагрузки на предприятия в части статистической отчетности. Этому, по словам Орешкина, помогут достижения в сфере информационных технологий и новые методы анализа больших объемов данных, а также совместная работа с другими крупными агрегаторами данных (ЦБ и ФНС).

Ранее президент России Владимир Путин передал Росстат от Правительства РФ Министерству экономического развития России.