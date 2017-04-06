На российских телеканалах могут не показать ЧМ-2018

ФИФА ранее отвергла совместную заявку на показ матчей от Первого канала, ВГТРК и "Матч-ТВ"

Телеканалы России могут лишиться показа матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет utro.ru.

Российские телеканалы отказались платить ФИФА 120 миллионов долларов за телевизионные права на показ матчей домашнего Чемпионата мира по футболу. Источник отмечает, что стоимость прав на трансляцию грядущего мирового первенства, которое пройдет в России в 2018 году, более чем троекратно превышает стоимость показа матчей предыдущего чемпионата в Бразилии.

Одновременно каналы России не имеют прав на показ Кубка Конфедераций, который начнется уже через три месяца. Рост цен на трансляцию эксперты оценивают как 200-процентный.

ФИФА ранее отвергла совместную заявку на показ матчей от Первого канала, ВГТРК и «Матч-ТВ».