Зампред Госдумы Неверов призвал оппонентов практиковать праймериз

Секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов призвал руководство всех фракций к совместной работе над предложениями, которые помогут лучше защитить избирательные права граждан, усилить политические партии за счёт привлечения сторонников к формированию списков кандидатов на предварительное голосование.

«Человек, который прошёл понятную, прозрачную, открытую процедуру предварительного голосования, который призывал своих сторонников поддержать его, прилагал усилия к тому, чтобы оказаться в партийных списках не по кулуарному принципу, провёл, по сути, агитационную кампанию, – такой человек уже мотивирован на дальнейшую работу. Он осознаёт свою моральную ответственность перед людьми», – подчеркнул Неверов.

В связи с этим секретарь Генсовета «Единой России» выступил с предложением ко всем политическим партиям о проведении отбора своих кандидатов открыто, посредством предварительного голосования.

«Для того чтобы обеспечить все партии равными возможностями в плане технического обеспечения (урны, кабинки для голосования, места для проведения), необходимо обсудить предложения, которые будут регулировать эти вопросы. При этом вопросы, связанные с тем, как проводить предварительное голосование, в какой форме, должны оставаться внутренним делом каждой партии», – отметил он.

Неверов напомнил, что ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз затронул тему выборов, которые прошли в Рузском городском округе (Московская область).

«До этого было заявлено о давлении на кандидатов, которые сняли свои кандидатуры с выборов. Вы знаете, что 7 из 11 представителей ЛДПР написали заявления, вышли из списка. В результате этого отказали в регистрации всем. В итоге представители всех фракций пришли к выводу, что, к сожалению, это был внутрипартийный конфликт – нижестоящей организации с вышестоящей», – отметил Неверов.

По его словам, «такие ситуации, к сожалению, были и в других партиях, но таких примеров не слишком много». «Знаете, всегда возникает вопрос, был ли это сговор или чей-то злой умысел, либо это несогласие нижестоящей организации, либо личные амбиции каких-то кандидатов? Оценить порой сложно. Но для любой политической партии, конечно, самое главное – это участие в выборах. Это своего рода экзамен, и все партии к этому идут», – указал парламентарий.

Тем не менее, по словам Неверова, всё равно сохраняется риск того, что кто-то из кандидатов в последний момент может принять решение о снятии своей кандидатуры. «Мы предлагаем рассмотреть возможность законодательно закрепить норму о том, что исключение из списка кандидатов возможно только в случае, если человек лично подаёт соответствующее заявление в избирательную комиссию», – заявил секретарь Генсовета ЕР, отметив, что следует внести уточнение в 38 статью ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав».

«Дело в том, что там говорится о письменном заявлении, о снятии своей кандидатуры, а условие, что человек должен подать его лично, отсутствует. В том случае, если по определенному перечню причин кандидат не может этого сделать, заявление должно быть нотариально заверено. В любом случае заявление о снятии должно отражать добровольность принимаемого решения и его причину. Призываю вместе проанализировать законодательную базу в части отказов регистрации списка, если в нём остаётся хотя бы один кандидат, но, повторю, прошедший процедуру предварительного голосования», – резюмировал Неверов.