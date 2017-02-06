Ущерб РФ от поставок нефти в Белоруссию составил 22 млрд рублей

Поставки осуществлялись в период с 2011 по 2015 годы

В течение пяти лет Россия осуществляла беспошлинные поставки нефти в Белоруссию и за это время недополучила 22 миллиарда рублей. Об этом пишет utro.ru.

Поставки осуществлялись в период с 2011 по 2015 годы. За этот срок ежегодно РФ поставляла Белоруссии 18-23 миллионов тонн "чёрного золота" и не брала за поставки пошлину. В итоге бюджет РФ потерял 22 миллиарда рублей.

Однако в Кремле отметили, что РФ и дальше будет помогать Белоруссии в экономическом и политическом плане.

Накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сказал, что министры правительства РФ наплевательски относятся к представителям Беларуси.