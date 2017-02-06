В Подмосковье в лесу найден труп пропавшей девушки

В лесу Красногорска бойцы Росгвардии обнаружили труп Натальи Меламед, которая за несколько дней до этого была объявлена в розыск. Об этом пишет utro.ru.
Девушка пропала 24 января. Её отец обратился в полицию. Пропавшую искали 250 бойцов Росгвардии. Накануне тело девушки было обнаружено в подмосковном лесу. Заведено уголовное дело по факту убийства. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как потерпевшая могла попасть в лес и кто причастен к её смерти.
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