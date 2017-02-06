В Краснодарском крае будет осуждён сектант-педофил

В Краснодарском крае мужчина организовал религиозную секту и три года растлевал дочь одной из своих последовательниц. Об этом пишет utro.ru.

В 2004 году пожилой мужчина создал религиозную секту, в которую активно привлекал сторонников. На проповедях сектант рассказывал о том, что все его адепты перейдут на высший уровень сознания и спасут планету от разрушения. Отрицая моральные и нравственные ценности, мужчина навязывал единомышленникам свои взгляды посредством агрессивного воздействия на психику. В частности, в секте было распространено насилие и педофилия. Объединение насчитывало нескольких около двадцати человек.

В течение трёх лет мужчина занимался растлением несовершеннолетней дочери одной из приверженцев секты. В ближайшее время сектант педофил будет осуждён за преступление в отношении ребёнка.