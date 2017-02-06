Росгвардия будет использовать дирижабли для борьбы с преступностью

Росгвардия планирует следить за местами массового скопления людей с дирижаблей. Это поможет лучше бороться с преступностью. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на директора ведомства Сергея Меликова.

С дирижаблей будет осуществляться фиксирование различных правонарушений, а также выявление и задержание злоумышленников.

По словам Меликова, Росгвардия может выполнять миссии и в других странах, но только лишь после решения российских властей.

Росгвардия появилась весной 2016 года для борьбы с террористами, экстремистами и преступными группировками.