Банк России оставил ключевую ставку на уровне 10 %

Центробанк РФ оставил без изменений ключевую ставку на том же самом уровне в 10% годовых. Об этом пишет utro.ru.

Банк России отметил, что инфляция сейчас соответствует прогнозируемому сценарию, при этом экономика РФ быстро восстанавливается. Центробанк предсказал инфляцию в 4% что к концу 2017 года.

В следующий раз ключевая ставка может измениться только 24 марта, когда пройдёт очередное заседание совета директоров ЦБ.