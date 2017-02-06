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Банк России оставил ключевую ставку на уровне 10 %

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 10 %
Банк России отметил, что инфляция сейчас соответствует прогнозируемому сценарию
только что
Экономика | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Центробанк РФ оставил без изменений ключевую ставку на том же самом уровне в 10% годовых. Об этом пишет utro.ru.

Банк России отметил, что инфляция сейчас соответствует прогнозируемому сценарию, при этом экономика РФ быстро восстанавливается. Центробанк предсказал инфляцию в 4% что к концу 2017 года.

В следующий раз ключевая ставка может измениться только 24 марта, когда пройдёт очередное заседание совета директоров ЦБ.

 
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