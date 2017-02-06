Яровая предложила жёстче наказывать за педофилию

По мнению вице-спикера, в такой системе отсутствует адекватность и соразмерность, поэтому санкции по аналогичным серийным преступлениям должны быть пересмотрены

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила пересмотреть наказания для серийных педофилов. Об этом пишет utro.ru.

Яровая считает, что в нынешней системе наказаний за многократные развратные действия в отношении детей имеются дефекты. Дело в том, что максимальный срок лишения свободы за растление ребёнка не может быть больше, чем на 50% от уголовного срока по основной статье, которая предусматривает три года тюрьмы. Получается, что если педофил совершил противоправные действия в отношении 100 детей, то получит всего 4,5 года, объяснила Яровая.

По мнению вице-спикера, в такой системе отсутствует адекватность и соразмерность, поэтому санкции по аналогичным серийным преступлениям должны быть пересмотрены.