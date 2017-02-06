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Без права переписки: Минобороны запретило Спецстрою самоуправление

Без права переписки: Минобороны запретило Спецстрою самоуправление
Все контакты агентства с собственными подразделениями теперь контролируют военные
11 минут назад
Общество | Россия
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Фото: ria.ru

Министерство обороны России фактически лишило Федеральное агентство по специальному строительству его основных управленческих функций. Теперь Спецстрою запретили давать указания подведомственным ему ФГУПам без согласования с военными. В свою очередь, подразделения лишили права переписки с управляющим агентством. Все функции координирования передали департаментам строительства и имущественных отношений Минобороны.

О нововведениях в работе Спецстроя России сообщает издание «КоммерсантЪ», ссылаясь на источники в центральном аппарате министерства обороны, а также на слова нескольких топ-менеджеров, которые работали с агентством на правах субподрядчиков. Около двух недель назад Спецстрой отстранили от управления собственными активами, большую часть которых по всей стране составляют 18 федеральных государственных унитарных предприятий — ФГУПов. Корреспондент «Ъ» ознакомился с копией письменного распоряжения замминистра обороны по расквартированию Тимура Иванова.

«Переписку по всем вопросам деятельности со Спецстроем не осуществлять. Спецстрою указаний руководителям организаций без согласования с Минобороны не направлять», — говорится в документе.

Для того, чтобы обеспечить непрерывную работу Спецстроя, начальники предприятий и самого агентства теперь обязаны обращаться по всем вопросам напрямую в Минобороны, а документы на имя главы военного ведомства Сергея Шойгу или его заместителя должны проходить через департамент строительства ведомства. Эта же структура будет следить за выполнением контрактов предприятиями Спецстроя, проводя еженедельные совещания в зале управления и взаимодействия Национального центра управления обороной каждый понедельник в 11:00 по московскому времени. Руководителям ФГУПов Спецстроя приказали быть готовыми к докладу по фактическому исполнению взятых на себя обязательств в любое время.

В такой конфигурации дополнительная нагрузка упадёт и на департамент имущественных отношений. Чтобы согласовать любую крупную сделку, начальники предприятий Спецстроя должны будут направлять в департамент проекты договоров с указанием основных условий — суммы, срока, обеспечения, целей и так далее. Кроме этого, департамент задействуют при согласовании документов для получения предприятием Спецстроя кредитов, займов и банковских гарантий.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», президент России Владимир Путин подписал приказ о полном упразднении Спецстроя. Его функции возьмёт на себя министерство обороны, а саму структуру расформируют до 1 июля 2017 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте федерального правительства. Согласно официальному документу, основная часть сотрудников Спецстроя также перейдёт в ведение Минобороны.

Агентство ранее уже писало, что Спецстрой России заменят восемь унитарных предприятий, а сам он упраздняется. Такое заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии министерства. Докладывая ситуацию в Вооружённых силах по итогам уходящего года присутствующему президенту, чиновник остановился на том, какое внимание министерство уделило «преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению сверхлимитного финансирования».

Также Спецстрой России не отчитался по выполнению работ на космодроме Восточный примерно на 30 миллиардов рублей. Ситуацию осложняет и то, что строителям, по предварительным расчётам, не хватает 8,8 миллиарда рублей для завершения всех объектов. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров.

На Дальнем Востоке подразделением Спецстроя России является «Дальспецстрой», дальнейшая судьба которого пока не известна. Однако именно он запомнился крупными скандалами и махинациями, которые привели к срыву сроков сдачи космодрома Восточный в Амурской области.

 
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