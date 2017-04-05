Набиуллина: нужно привыкнуть к плавающему курсу рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала не думать о курсе рубля, пишет utro.ru 4 апреля.

В ходе выступления в Forbes Сlub Набиуллина заявила о том, что в текущих экономических реалиях важно «избавиться от идеи фикс» - то есть, перестать думать о курсе рубля. Глава ЦБ РФ рассказала, что боязнь «плавающего» курса национальной валюты наблюдалась во всех странах. Однако за год финансовый сектор России научился управлять ликвидностью. Теперь это же должна сделать и экономика страны.

Набиуллина также прокомментировала подозрения в искусственном завышении и занижении курса рубля. Она заверила, что у Центробанка нет в этом необходимости.

