Права москвичей при сносе "хрущевок" защитят

Главным при переселении москвичей из ветхого жилья спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал защиту их гражданских прав, пишет utro.ru 4 апреля.

Володин призвал депутатов Госдумы РФ сделать программу переселения горожан прозрачной и открытой для всех горожан, чтобы жители Москвы были уверены в защищенности своих прав на федеральном уровне.

Вопрос сноса ветхих «хрущевок» затрагивает более 1,5 миллионов жителей российской столицы. В первой волне до 2018 года снесут около 1,7 тысяч домов совокупной площадью более шести миллионов квадратных метров. После этого планируется полностью ликвидировать пятиэтажный жилой фонд – это примерно восемь тысяч домов.