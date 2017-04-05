В Москве спасли тонущего мужчину

Экстренные службы сообщили, что у пострадавшего обнаружены признаки переохлаждения

Московские спасатели извлекли утопающего из Москва-реки возле Лужнецкой набережной, пишет utro.ru 3 апреля.

Недалеко от Лужнецкой набережной на западе российской столицы спасатели достали из Москвы-реки тонущего мужчину. Экстренные службы сообщили, что у пострадавшего обнаружены признаки переохлаждения.

Мужчина в момент обнаружения находился в двадцати метрах от берега. Сотрудники МЧС доставили его на поисково-спасательную станцию «Ленинские горы». Там пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.