Крыму выделят 400 миллионов рублей

В 30% суммы обойдется благоустройство парков и скверов, остальные 70% направят на обустройство внутридомовых площадок

Для формирования комфортной городской среды Крым получит 400 миллионов рублей, пишет utro.ru 3 апреля.

Министр жилищно-коммунального хозяйства республики Крым Сергей Карпов сообщил, что в 2017 году для формирования комфортной городской среды Крыму из федерального бюджета выделят 400 миллионов рублей. Около 200 миллионов пойдут на благоустройство столицы республики – города Симферополя.

Также известно, что в 30% суммы обойдется благоустройство парков и скверов, остальные 70% направят на обустройство внутридомовых площадок.