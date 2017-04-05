Рейтинг: Санкт-Петербург – самый добрый город России

Петербург возглавил рейтинг всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», пишет utro.ru 3 марта.

В рейтинге Общественной палаты РФ по итогам первого месяца акции «Марафон добрых дел» с большим отрывом лидирует Санкт-Петербург. Второе место рейтинга – у Казани, третье заняли Химки. В десятку также вошли Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пермь и Саратов.

Рейтинг вычислили по числу добрых дел, которые жители городов России выполнили в рамках всероссийской акции. Ее инициатор Елена Сутормина рассказала, что более 60 тысяч человек из 1300 населенных пунктов стали ее участниками.

Всероссийская экологическая акция «Марафон добрых дел» стартовала 1 марта текущего года. Ее цель – формирование ответственного отношения россиян к природе и их вовлечение в волонтерскую и благотворительную деятельность.