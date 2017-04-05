Скончался актер Сергей Олех

Актер передач «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу» Сергей Олех скончался в Одессе, пишет utro.ru 3 апреля.

В возрасте 51 года ушел из жизни актер Сергей Олех. О его смерти сообщила в соцсети его друг Ирина Медушевская. Известно, что актер больше года проходил лечение в одесской онкологической клинике. В конце марта его состояние резко ухудшилось, но перевести его в киевскую больницу родственники не успели.

Сергей Олех родился 16 мая 1965 года. После окончания Одесского инженерно-строительного института играл в студенческой команде КВН. Стал известен благодаря участию в телепроектах «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу» и «Голые и смешные», а также вел свой канал на YouTube.