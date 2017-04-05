В школах Москвы учителя проведут уроки памяти поэта Евгения Евтушенко

Поэт умер от рака на 84 году жизни

В школах Москвы 3 апреля пройдут уроки, которые будут посвящены памяти поэта Евгения Евтушенко, который умер 1 апреля в США. Об этом пишет utro.ru.

Ученики московских школ изучат биографию поэта и ознакомятся с его творчеством.

Глава Минобразования РФ Ольга Васильева одобрила инициативу организовать в школах Москвы уроки памяти Евтушенко. Поэт умер от рака на 84 году жизни. По завещанию он будет похоронен на кладбище в поселке Переделкино (Подмосковье).