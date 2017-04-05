Путин призвал не критиковать Китай за запреты в интернете

Президент РФ Владимир Путин сказал, что не нужно подвергать критике Китай за вводимые властями ограничения в интернете. Об этом пишет utro.ru.
Не следует критиковать то, что происходит в Китае, поскольку непросто управлять населением с 1,5 миллиардами человек, отметил Путин, когда выступал на IV Медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".
Президент привел слова Наполеона: "Китай спит, и дай бог, чтобы он спал как можно дольше" и добавил, что Китай проснулся.
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