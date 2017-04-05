Прямая линия президента России может пройти в июне

Прямая линия с Путиным проходит каждый год, начиная с 2001 года

Общение президента РФ Владимира Путина с россиянами в формате прямой линии может пройти в июне. Мероприятие собираются приурочить ко Дню России. Об этом пишет utro.ru.

Как полагают эксперты, перенос прямой линии может быть связан не только с протестными митингами, которые прошли 26 марта, но и с тем, что администрация президента собирается огласить повестку предстоящей кампании. Не исключено, что прямая линия даст старт президентской кампании, отметили политологи.

Прямая линия с Путиным проходит каждый год, начиная с 2001 года