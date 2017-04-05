В Московском зоопарке родился альпака

В Московском зоопарке на свет появился альпака. Раньше эти внешне похожие на лам животные рождались только в зоологическом питомнике, расположенном под Волоколамском (Московская область). Об этом пишет utro.ru.
Посетители зоопарка уже могут посмотреть на детеныша с белой шерстью.
Альпака - животное из семейства верблюжьих, которое живет в Андах. Большинство этих животных сосредоточено в Перу. Всего в мире насчитывается около трех миллионов альпак.
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