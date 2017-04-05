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Губернатор Иркутской области обратился в прокуратуру

Губернатор Иркутской области обратился в прокуратуру
Власти требуют привлечь к ответсвенности СМИ, распространившие ложную информацию о смерти губернатора
6 минут назад
Общество | Россия
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Фото: sledcom.ru

Власти Иркутской области обратились в прокуратуру региона, требуя привлечь к ответственности СМИ, которые распространили недостоверную информацию о смерти губернатора Сергея Левченко. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошел 27 марта. Интернет-издание Newirkutsk опубликовало новость о смерти губернатора Левченко в Москве. Через некоторое время информация была удалена, однако ее к тому моменту перепечатали многие СМИ.

Власти региона отметили, что публикация ложной информации о губернаторе привела к плохим последствиям. Теперь в деле разберется региональная прокуратура.

 
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