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Экс-депутат Госдумы РФ Вороненков объявлен в международный розыск

Экс-депутат Госдумы РФ Вороненков объявлен в международный розыск
Срок следствия по делу Вороненкова продлен до 24 апреля
04 марта 2017, 21:14
Общество | Россия
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Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России объявил бывшего депутата Дениса Вороненкова в международный розыск, пишет 3 марта utro.ru.

В СК России рассказали, что срок следствия по делу Вороненкова продлен до 24 апреля этого года. Бывший депутат от фракции КПРФ обвиняется в организации мошеннической схемы.

В розыск экс-депутата объявили 27 февраля 2016 года. В октябре того же года стало известно, что он отправился в Германию и после в Россию уже не возвращался.

Сейчас Денис Вороненков скрывается от следствия. Как сообщают украинские СМИ, в декабре 2016 года получил гражданство Украины и переехал в Киев.

 
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