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В Москве арестовали главу района Перово

В Москве арестовали главу района Перово
Его обвиняют в мошенничестве
04 марта 2017, 20:42
Происшествия | Россия
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Фото: sledcom.ru

Руководитель управы Перово в Москве Александр Довгопол арестован по обвинению в мошенничестве до 13 апреля, пишет 3 марта utro.ru.

Александра Довгопола арестовали при получении им одного миллиона рублей.

Из подробностей известно, что глава управы в конце 2016 года подписал договор с фирмой на оказание информационных услуг. Под актами приемки-сдачи работ тоже стоит его подпись, хотя услуги фактически не были предоставлены. Деньги из бюджета при этом поступили на счет фирмы, и по версии следствия, являются вознаграждением чиновника за проведенную операцию.

Довгопол не признает свою вину и заявляет о клевете. Защита чиновника пока что отказывается от комментариев по сложившейся ситуации.

 
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