Более 100 ярмарок откроются в Москве

На ярмарке будет представлена продукция из Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии

Жители и гости российской столицы весной получат возможность посетить 102 ярмарки выходного дня, пишет 3 марта utro.ru.

Официальный портал мэра Москвы сообщает, что 7 апреля во всех столичных округах начнут работу Торговые ряды фермерских продуктов, овощей и фруктов. Участниками ярмарок будут все индивидуальные предприниматели, компании и фермеры Москвы.

Помимо товаров из России на ярмарках будет доступна продукция из Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии. Как правило, цены на таких ярмарках ниже, чем на аналогичные товары в магазинах.