В Тюмени ждут пополнения эму

Австралийская птица эму, которая живёт на ферме «Тюменский страус», отложила яйца. Вылупление птенцов произойдёт в конце апреля. Об этом пишет megatyumen.ru.
Как отметила директор фермы Наталья Демченко, австралийская эму не высиживает яйца, потому что лишилась в неволе такого инстинкта. Поэтому яйца в количестве пяти штук находятся в инкубаторе. Пока неизвестно, появятся ли из них страусята.
Скорее всего, эму сделает ещё несколько кладок до конца весны, сказала Демченко.
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