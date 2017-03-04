В Тюмени ждут пополнения эму

Австралийская птица эму, которая живёт на ферме «Тюменский страус», отложила яйца. Вылупление птенцов произойдёт в конце апреля. Об этом пишет megatyumen.ru.

Как отметила директор фермы Наталья Демченко, австралийская эму не высиживает яйца, потому что лишилась в неволе такого инстинкта. Поэтому яйца в количестве пяти штук находятся в инкубаторе. Пока неизвестно, появятся ли из них страусята.

Скорее всего, эму сделает ещё несколько кладок до конца весны, сказала Демченко.