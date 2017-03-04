В Тюмени столкнулись три автомобиля

В Тюмени нетрезвый водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в две иномарки, которые стояли на светофоре. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошел 3 марта. 37-летний мужчина, управляя Daewoo Nexia, столкнулся с Volkswagen Passat и Subaru Forester. Водитель последней машины при аварии ударился головой.

Виновник ДТП отказался проходить медосвидетельствование. Судя по поведению, он был в состоянии алкогольного опьянения. В 2014 году тюменец два раза попадал в подобную ситуацию. Теперь водитель автомобиля Daewoo Nexia может лишиться свободы за неоднократное нарушение ПДД в состоянии опьянения.

