В Тюмени столкнулись три автомобиля

В Тюмени нетрезвый водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в две иномарки, которые стояли на светофоре. Об этом пишет megatyumen.ru.
Инцидент произошел 3 марта. 37-летний мужчина, управляя Daewoo Nexia, столкнулся с Volkswagen Passat и Subaru Forester. Водитель последней машины при аварии ударился головой.
Виновник ДТП отказался проходить медосвидетельствование. Судя по поведению, он был в состоянии алкогольного опьянения. В 2014 году тюменец два раза попадал в подобную ситуацию. Теперь водитель автомобиля Daewoo Nexia может лишиться свободы за неоднократное нарушение ПДД в состоянии опьянения.
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