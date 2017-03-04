В Тюменской области дебоширы избили полицейского

В одном из кафе Тобольска компания из трёх пьяных молодых человек подралась с посетителями. На вызов приехал отряд Национальной гвардии. Дебошир избил гвардейца его же дубинкой. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошел в конце февраля. Три молодых человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили в кафе драку. Работники заведения вызвали Нацгвардию, сотрудники которой попыталась без применения силы утихомирить дебоширов. Но один из правонарушителей выхватил у гвардейца дубинку и избил ею человека в форме, который получил в результате нападения черепно-мозговую травму.

Трое дебоширов привлечены к уголовной ответственности. Документы дела направлены в суд.

