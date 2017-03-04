Тюменская область будет судиться за право принятия ЧМ по биатлону

Власти Тюменской области считают, что Международный союз биатлонистов (IBU) незаконно лишил регион права принять Чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Область планирует через суд добиться справедливости. Об этом пишет megatyumen.ru.
По словам губернатора региона Владимира Якушева, решение IBU о лишении Тюменской области права на проведение ЧМ по биатлону должно быть аннулировано из-за того, что оно нелегитимно, так как решение было принято исполкомом, а не конгрессом. Регион намерен подать в суд и добиться возвращения права провести соревнования.
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