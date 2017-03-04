В Тюменской области сотрудники ГИБДД помогли водителю МАЗа

Водитель МАЗа не справился с управлением после того, как у грузовика лопнуло колесо, и съехал в кювет

На трассе между Екатеринбургом и Тюменью у груженого автомобиля МАЗ лопнуло колесо, отчего грузовик съехал в кювет. На помощь пришли инспекторы ГИБДД, которую помогли вытащить машину. Об этом пишет megatyumen.ru.

Водитель МАЗа не справился с управлением после того, как у грузовика лопнуло колесо, и съехал в кювет. Сотрудники тюменской Госавтоинспекции, проезжавшие мимо, помогли эвакуировать машину.

Водитель грузовика написал письмо в ГИБДД, в котором поблагодарил инспекторов за помощь и высокий профессионализм.