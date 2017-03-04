В Ярославле иномарка врезалась в автомобиль ВАЗ-2110

В Ярославле на перекрёстке в автомобиль ВАЗ-2110 врезался Hyundai Santa Fe, который проехал на красный свет. Женщина с ребёнком, находившаяся в "десятке" получила травмы. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на видеозапись аварии.

Инцидент произошёл 3 марта на одном из перекрёстков Ярославля. ВАЗ-2110 ехал на зелёный свет светофора. В отечественный автомобиль на большой скорости влетела иномарка Hyundai Santa Fe, водитель которой нарушил ПДД. Очевидцы ДТП с помощью лома помогли выбраться пострадавшим из автомобилей. За рулём обеих машин находились женщины 42 и 49 лет. Автоледи из "десятки" и её сын были госпитализированы с травмами.

