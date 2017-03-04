В Москве мужчина угрожал взорвать торговый центр

В офис кредитно-финансовой организации, расположенный в одном из столичных ТЦ, зашёл мужчина с неизвестным предметом в руке и пригрозил взорвать здание гранатой. Об этом пишет телеканал "360".

Инцидент произошёл 3 марта. В микрофинансовую организацию пришёл мужчина и попросил о встрече с директором. В его руке был какой-то предмет, и злоумышленник пригрозил взорвать гранату, если его требование не будет выполнено. Правонарушитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Оказалось, что у него не было гранаты и других опасных для жизни предметов.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение в отношении правонарушителя.