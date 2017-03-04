Володин надеется на победу в Армении сил готовых вести диалог с РФ

Об этом он заявил во время однодневного официального визита в Ереван 3 марта

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил надежду, что в Армении победят силы, нацеленные на партнерство с Россией, пишет 3 марта utro.ru.

Во время однодневного официального визита в Ереван 3 марта спикер Госдумы Володин заявил, что надеется на победу в выборах политических сил, нацеленных на диалог с РФ.

На переговорах с председателем национального собрания Армении Галустом Саакяном Володин заявил, что целями межправительтственных отношений России и Армении являются обсуждение конкретных вопросов и решениях проблем, беспокоящих народы обеих стран.

Избирательная кампания в Армении начнется уже через несколько дней, а сами выборы на апрель.