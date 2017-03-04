Российские лыжники завоевали медали ЧМ в эстафете

Серебряные медали в эстафете четыре по десять километров на чемпионате мира в финском Лахти взяли лыжники из России, пишет 3 марта utro.ru.

В четверку спортсменов-призеров российской команды вошли Андрей Ларьков, Алексей Червоткин, Александр Бессмертных и Сергей Устюгов. Команда покорила дистанцию за один час, 37 минут и 24,7 секунды.

Первое место завоевала сборная Норвегии, которой удалось прийти быстрее российской команды на 4,6 секунды. Бронзовые награды увезла с собой сборная Швеции.

В Лахти Сергей Устюгов уже получил золото в скиатлоне, стал победителем в паре с Никитой Крюковым в командном спринте классическим стилем, а также получил серебро в личном спринте.