В Москве сократилось число ДТП до уровня 2000 года

В Москве зафиксировано уменьшение количества аварий до уровня 2000 года. Об этом пишет utro.ru.
Сотрудники Госавтоинспекции объясняют улучшения ситуации с ДТП в столице реализацией программы, которая направлена на повышение безопасности на дорогах, запланированной на 2013–2020 годы.
Кроме того, существенно сократилось количество жертв аварий и пострадавших: на 17% и 14% соответственно. ДТП с несовершеннолетними стало меньше на 63%.
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