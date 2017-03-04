В Москве сократилось число ДТП до уровня 2000 года

Существенно сократилось количество жертв аварий и пострадавших: на 17% и 14% соответственно

В Москве зафиксировано уменьшение количества аварий до уровня 2000 года. Об этом пишет utro.ru.

Сотрудники Госавтоинспекции объясняют улучшения ситуации с ДТП в столице реализацией программы, которая направлена на повышение безопасности на дорогах, запланированной на 2013–2020 годы.

Кроме того, существенно сократилось количество жертв аварий и пострадавших: на 17% и 14% соответственно. ДТП с несовершеннолетними стало меньше на 63%.