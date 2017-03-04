В Кабардино-Балкарии сход лавины стал причиной смерти 4 человек

В республике Кабардино-Балкария лавина погребла под собой четырёх человек, которые погибли. Выжившим найден один человек, который был госпитализирован с травмами. Об этом пишет utro.ru.
Инцидент произошёл 3 марта на горе Чегет, где в это время находились туристы. На склонах было запрещено кататься, но это не стало помехой для экстремалов. Спасатели ищут выживших. Личности тех, кто погиб, пока неизвестны.
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