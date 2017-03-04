Бывший замгубернатора Вологодской области задержан за взятку

Николай Гуслинский, занимавший пост заместителя губернатора Вологодской области, задержан за взяточничество. Об этом пишет utro.ru. По версии правоохранителей, когда Гуслинский находился в должности замгубернатора, то получил взятку в размере 3,7 миллионов рублей, после чего действовал в интересах ООО "Вологодская ягода". На Гуслинского заведено уголовное дело.

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