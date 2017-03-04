Учёные из РФ создали препарат от любого вида рака

С помощью этого препарата уже были вылечены мыши и крысы, у которых была меланома и саркома в запущенной стадии

В России создан препарат, который излечивает любые виды рака. Он протестирован в космосе и станет доступен для пациентов через 3-4 года после необходимых клинических испытаний. Об этом пишет utro.ru.

С помощью этого препарата уже были вылечены мыши и крысы, у которых была меланома и саркома в запущенной стадии.

Пару лет займут клинические испытания, после чего препарат станет доступен для пациентов