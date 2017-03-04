Россия попросит ВАДА легализовать мельдоний

Мельдоний остаётся в организме спортсмена долгие годы, поэтому даже перестав его употреблять, можно попасться на допинге

Россия собирается попросить Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешить спортсменам употреблять мельдоний, исключив его из списка запрещенных препаратов. Об этом пишет utro.ru.

В настоящее время между российским медико-биологическим агентством и ВАДА подписан протокол, в соответствии с которым мельдоний будет исследован в лаборатории. Итоги исследования станут известны в апреле.

Мельдоний остаётся в организме спортсмена долгие годы, поэтому даже перестав его употреблять, можно попасться на допинге.

С 1 января 2016 года ВАДА запретила мельдоний, и в течение всего года российские спортсмены проваливали допинг-тест из-за следов этого препарата в организме.