Россия попросит ВАДА легализовать мельдоний

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Мельдоний остаётся в организме спортсмена долгие годы, поэтому даже перестав его употреблять, можно попасться на допинге
|Фото: 360tv.ru
Россия собирается попросить Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешить спортсменам употреблять мельдоний, исключив его из списка запрещенных препаратов. Об этом пишет utro.ru.
В настоящее время между российским медико-биологическим агентством и ВАДА подписан протокол, в соответствии с которым мельдоний будет исследован в лаборатории. Итоги исследования станут известны в апреле.
Мельдоний остаётся в организме спортсмена долгие годы, поэтому даже перестав его употреблять, можно попасться на допинге.
С 1 января 2016 года ВАДА запретила мельдоний, и в течение всего года российские спортсмены проваливали допинг-тест из-за следов этого препарата в организме.