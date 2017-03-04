СК РФ потребовал ареста Дениса Вороненкова

Следственный комитет России требует заочного ареста бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, пишет 3 марта utro.ru.

Пресс-секретарь Басманного районного суда Юнона Царева сообщила журналистам, что суд получил ходатайство от следственных органов с просьбой избрать для Вороненковоа мерой пресечения заочное заключение под стражу.

Во времена работы в спецслужбах Денис Вороненков был участником рэкета и грабежей. В 2007 году он оказался обвинен в рейдерском захвате четырех элитных домов на Рублевке. Через семь лет он же стал фигурантом уголовного дела по статьям о мошенничестве и фальсификации единого государственного реестра юридических лиц.