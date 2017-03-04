В московском банке "Воронеж" проходят обыски

Спецслужбы и представители полиции Москвы проводят обыски в банке «Воронеж», пишет 3 марта utro.ru. Работники спецслужб и столичной полиции ведут обыски Большом Сухаревском переулке, где находится здание банка «Воронеж». О подробностях не сообщается. Известно только, что днем около здания банка находились несколько машин правоохранительных органов. Работа банка была остановлена, сотрудникам запретили покидать пределы здания. В ходе обыска была изъята документация организации.

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