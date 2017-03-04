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В московском банке "Воронеж" проходят обыски

В московском банке "Воронеж" проходят обыски
Работа банка была остановлена
только что
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Спецслужбы и представители полиции Москвы проводят обыски в банке «Воронеж», пишет 3 марта utro.ru.

Работники спецслужб и столичной полиции ведут обыски Большом Сухаревском переулке, где находится здание банка «Воронеж».

О подробностях не сообщается. Известно только, что днем около здания банка находились несколько машин правоохранительных органов. Работа банка была остановлена, сотрудникам запретили покидать пределы здания.

В ходе обыска была изъята документация организации.

 
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