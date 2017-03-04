70,5 миллиардов рублей потратит на валюту Минфин России

В текущем марте Министерство финансов России планирует потратить 70,5 миллиардов рублей, чтобы закупить иностранную валюту на внутреннем рынке, пишет 3 марта utro.ru.
Официальный сайт ведомства сообщает, что в период с 7 марта по 6 апреля 2017 года общий объем средств на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке будет равен 70,5 миллиарда рублей.
Известно также, что ежедневный объем закупок валюты будет эквивалентен 3,2 миллиарда рублей. Если курсы валют останутся на нынешнем уровне, объем средств, направляемых на те же цели в следующие периоды, будет расти.
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