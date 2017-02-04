В Санкт-Петербурге 8 человек пострадали в крупной аварии

В настоящее время детали происшествия уточняются

В результате ДТП с маршрутными автобусами в Санкт-Петербурге госпитализированы восемь человек, трое – в тяжелом состоянии, информирует utro.ru.

Авария произошла после того, как маршрутный автобус «ПАЗ» с номером 345 задел автомобиль Daewoo Nexia на перекрестке. После столкновения автобус отбросило на пустую маршрутку, а потом – на столб.

В результате аварии пострадавшими оказались пассажиры автобуса, детей среди них нет.

В настоящее время детали происшествия уточняются.