10 миллиардов рублей выделят на благоустройство моногородов в России

В программу благоустройства российских моногородов вложат около десяти миллиардов рублей, информирует utro.ru.

На стратегической сессии «Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов», прошедшей в столице Кемеровской области, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева заявила, что на благоустройство российских моногородов выделят около десяти миллиардов рублей.

Сто городов должны заняться своим благоустройством до конца ноября текущего года, сообщила Макиева. В частности, эффективное благоустройство предполагает облагораживание городских парков, а также использование помещений библиотек для встреч горожан.

Руководитель центра городской экономики КБ «Стрелка» Елена Короткова рассказала, что по оценкам центра общие траты на программу российских моногородов могут составить сумму около 50 миллиардов рублей. Источником финансирования, по ее словам, выступает не только федеральный бюджет, но и бюджеты регионов страны, на которых лежит наибольший объем финансирования.