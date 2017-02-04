Запуск российского "Протона" назначен на апрель

Первый после проверок запуск российского «Протон-М» состоится в начале апреля, пишет utro.ru. Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров заявил, что первый проверок двигателей коммерческий запуск ракеты-носителя российского производства «Протон-М» запланирован на начало апреля 2017 года. Комаров отметил, что коммерческий запуск не отразится на федеральной программе. Все ракеты-носители, запуск которых должен пройти по государственному заказу, имеются в наличии «Роскосмоса».

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