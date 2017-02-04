Чуркин привел слова из конституции США в защиту Крыма

Постпред РФ выразил уверенность, что народ Крыма совершенно четко выразил свою волю на референдуме

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ответил коллеге из США Никки Хейли на заявление о Крыме словами из американской конституции, информирует utro.ru

Во время своей первой речи в Совете Безопасности ООН 2 февраля Никки Хейли заявила, что осуждает агрессивные действия России в адрес Украины. Она подчеркнула, что санкции США против России, связанные с Крымом, будут в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом.

Виталий Чуркин в ответ напомнил коллеге слова из конституции США: «Мы, народ». Постпред РФ выразил уверенность, что народ Крыма совершенно четко выразил свою волю на референдуме.