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Чуркин привел слова из конституции США в защиту Крыма

Чуркин привел слова из конституции США в защиту Крыма
Постпред РФ выразил уверенность, что народ Крыма совершенно четко выразил свою волю на референдуме
только что
Политика | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ответил коллеге из США Никки Хейли на заявление о Крыме словами из американской конституции, информирует utro.ru

Во время своей первой речи в Совете Безопасности ООН 2 февраля Никки Хейли заявила, что осуждает агрессивные действия России в адрес Украины. Она подчеркнула, что санкции США против России, связанные с Крымом, будут в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом.

Виталий Чуркин в ответ напомнил коллеге слова из конституции США: «Мы, народ». Постпред РФ выразил уверенность, что народ Крыма совершенно четко выразил свою волю на референдуме.

 
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