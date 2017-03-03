Одноклубники шутят над Кокориным после его задержания в Москве

Футболист Кержаков заявил, что поступок Кокорина не относится к футболу и не является рабочим моментом

История с задержанием футболиста Кокорина автоинспектором в Москве вызвала множество шуток среди его коллег по клубу «Зенит» из Санкт-Петербурга, пишет 3 марта utro.ru.

Футболист «Зенита» Александр Кержаков, комментируя событие, сказал, что если в клубе будут серьезно реагировать на каждое заявление прессы, концентрация на предстоящий матч у игроков снизится.

Также Кержаков заявил, что поступок Кокорина не относится к футболу и не является рабочим моментом.

В ночь на 25 февраля игрока "Зенита" Александра Кокорина задержали во время езды на его автомобиле Bentley по встречной полосе в Москве.