Генпрокурор Чайка раскритиковал чиновников

Он отметил большое количество сообщений о безответственном отношении к людям с ограниченными возможностями здоровья

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подверг критике равнодушие чиновников к инвалидам, пишет 3 марта utro.ru.

В ходе совместной коллегии Генпрокуратуры и Министерства труда Чайка отметил большое количество сообщений о безответственном отношении к людям с ограниченными возможностями здоровья. Прокурорские проверки и сообщения в СМИ подтверждают массовые нарушения закона, начиная с медико-социальной экспертизы и до признания человека инвалидом.

Также генпрокурора РФ тревожит отсутствие инфраструктуры для передвижения людей инвалидной категории и интернет-ресурсов для слабовидящих, а также необеспеченность инвалидов рабочими местами.