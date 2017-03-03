Центробанк отозвал лицензию у "Татфондбанка"

"Татфондбанк", расположенный в Казани, лишился лицензии по решению Банка России. Об этом пишет utro.ru. ЦБ выявил неудовлетворительное качество активов "Татфондбанка" и высокие кредитные риски, проводимые организацией, которые привели к потере капитала. Банк пытался провести финансовое оздоровление, но из-за низкого качества активов это не удалось сделать. В настоящее время управление банка передано временной администрации.

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