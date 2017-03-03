Боксёр Александр Поветкин отстранён от соревнований

Российский боксёр Александр Поветкин отстранён от участия в соревнованиях. Соответствующее решение было принято Всемирным боксёрским советом (WBC). Спортсмен также обязан заплатить штраф в размере 250 тысяч долларов. Об этом пишет utro.ru.

Весной прошлого года у Поветкина был запланирован бой, однако за неделю до выступления выяснилось, что спортсмен принимал запрещённый мельдоний. Бой был отменён. Аналогичная ситуация произошла в декабре, когда Поветкин опять попался на допинге перед запланированным боем. В крови спортсмена был найден остарин, который является запрещённым препаратом.